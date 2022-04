Distribuisce la connessione internet ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distribuisce la connessione internet ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROUTER

Significato/Curiosita : Distribuisce la connessione internet ing

Un router (lett. "instradatore") o commutatore, nelle telecomunicazioni e informatica, nell'ambito di una rete informatica a commutazione di pacchetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

distribuisce watt a tutti; Una catena che distribuisce cibi nostrani; Lo è l ente che distribuisce ; distribuisce le serie TV Narcos e Vikings; Per accedervi serve una connessione ; La connessione a una rete; Mancanza di connessione tra i componenti d una struttura; Una connessione senza fili ing; La consultata enciclopedia di internet ; Lo scarico di dati da internet ; La rete con internet ; Programma per effettuare telefonate via internet