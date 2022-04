Difetto di una corretta vista da lontano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difetto di una corretta vista da lontano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MIOPIA

Significato/Curiosita : Difetto di una corretta vista da lontano

(sintomi di astenopia a causa dell'enorme sforzo della vista) e molto spesso, se il difetto non viene corretto da opportune lenti, si rischia di sviluppare...

miopia; in particolare un defocus di tipo ipermetropico (dove il fuoco cade dietro la retina) stimola il bulbo oculare ad allungarsi, causando miopia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

