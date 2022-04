Decorare come l albero di Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decorare come l albero di Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ADDOBBARE

Significato/Curiosita : Decorare come l albero di natale

Significati, vedi albero di natale (disambigua). l'albero di natale è una delle più diffuse usanze natalizie. l'albero di natale è un uso di origine nordica...

Tradizione che prevede, tra i compiti della first lady, anche quello di addobbare personalmente l'albero natalizio della casa presidenziale. dopo aver prescelto...

decorare con fregi; Erba impiegata per decorare il presepio; Lega metallica usata per decorare le incisioni; Può decorare una tenda nella parte superiore; come una zona soggetta a terremoti; Sportivi come Reinhold Messner e Lino Lacedelli; Bizzarro e surreale, come un film di Fantozzi; Rigido ma lucente come il cristallo; come un nastro adesivo rinforzato e resistente; Occupa un posto elevato... nell albero genealogico; Un albero di nettarine; L Olmi che diresse L albero degli zoccoli; L albero del Libano; La scrive il bambino a Babbo natale ; natale ... a Parigi; Quello di natale si svolge in piazza; Si ritiene il villaggio natale di Esiodo;