Come i tetti inclinati - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SPIOVENTI

Significato/Curiosita : Come i tetti inclinati

Evidenziati dai piani inclinati dei tetti». ^ (it, fr, en, de, es, pt, ru, ja, lzh, ko) les toits rouges, coin de village, effet d'hiver [i tetti rossi, un angolo...

Quando, come suggerisce il termine stesso, la copertura presenta solo due spioventi. in una chiesa, la presenza di una facciata a capanna non implica necessariamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con come; tetti; inclinati; come il pane toscano senza sale; Vestito come un damerino; come una zona soggetta a terremoti; Sportivi come Reinhold Messner e Lino Lacedelli; Bizzarro e surreale, come un film di Fantozzi; L autore di Quattro quartetti ; Un Alvar tra i maggori anchitetti del Novecento; Il fiume che bagna Stetti no e Breslavia; Strumenti da quartetti d archi; Scrittura con i caratteri inclinati ; Luoghi inclinati ; inclinati , sghembi; Terreni molto erti e inclinati ; Cerca nelle Definizioni