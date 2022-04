Buttarsi senza indecisione: gettarsi a __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Buttarsi senza indecisione: gettarsi a __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAPOFITTO

Significato/Curiosita : Buttarsi senza indecisione: gettarsi a __

Sono propri. mettere il cuore oltre l'ostacolo gettarsi in un'impresa con entusiasmo e generosità, senza riflettere troppo sulle difficoltà. mettere il...

Difese dei dissidenti e dei perseguitati. dal 1970 sacharov si buttò a capofitto nell’attivismo politico. criticava il governo, scriveva lettere a sostegno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

