Barrette colorate usate per imparare la matematica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Barrette colorate usate per imparare la matematica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REGOLI

Significato/Curiosita : Barrette colorate usate per imparare la matematica

Federico regoli (... – 31 maggio 1985) è stato un fantino italiano vissuto tra il xix e il xx secolo. come fantino, federigo regoli deve la sua popolarità... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con barrette; colorate; usate; imparare; matematica; colorate come pomodori; Le colorate giubbe dei fantini; Macchie colorate della pelle; Strumento con corde colorate ; Le sue cartine sono usate dai chimici; Frasi a effetto usate da chi fa propaganda ing; Lunghe aste graduate usate in topografia; Insiemi di stoffe usate come rivestimento interno di abiti; Hanno tutto da imparare ; Leggere per imparare ; Si svolge per imparare ; Ci si va per imparare ; Funzione matematica opposta all esponenziale; In matematica vale 3,14; In matematica è indicata con la lettera K; In matematica è uno scarto presunto; Cerca nelle Definizioni