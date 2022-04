Attrezzo manuale utile a scavare nella pietra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzo manuale utile a scavare nella pietra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PICCONE

Significato/Curiosita : Attrezzo manuale utile a scavare nella pietra

Di sera nel luogo indicatogli da a. utilizzando una pala trovata sul luogo, cominciano disperatamente a scavare nella speranza di salvare la dottoressa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piccone (disambigua). il piccone è un arnese manuale utilizzato per spezzare i terreni duri... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con attrezzo; manuale; utile; scavare; nella; pietra; attrezzo ... da lanciare; attrezzo dei tagliaboschi; Un attrezzo come il saracco; attrezzo da palestra... per rematori; Il manuale sulla spartizione del potere politico; Abbattere o scavare con un arnese manuale ; Imprenditore di un'attività manuale ; Antichi occhiali sostenuto da un'asta manuale ; La fotocopiatrice... l ha resa meno utile ; utile per pesare un ingrediente senza bilancia; Fu condannato a un inutile fatica; Essere utile ed economico; La macchina impiegata per scavare le gallerie; Per farlo si deve scavare ; Abbattere o scavare con un arnese manuale; Un attrezzo per scavare terre e rocce; Sono uguali nella provincia; Un uomo nella sua terza età; Si impegnò nella guerra peloponnesiaca; E citato nella locandina; pietra nera lucida di origine vulcanica; pietra preziosa di color giallo; È contigua a pietra Ligure; Una nota pietra viola; Cerca nelle Definizioni