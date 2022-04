È ambulante in un romanzo di Mario Vargas Llosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È ambulante in un romanzo di Mario Vargas Llosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NARRATORE

Jorge mario pedro vargas llosa (afi: ['xoxe 'majo 'peðo 'ßaas 'osa]; arequipa, 28 marzo 1936) è uno scrittore, drammaturgo e politico peruviano naturalizzato...

(romanzo o racconto) è il narratore, che non deve essere confuso con la persona reale dell'autore, il quale affida al narratore il compito di raccontare...

Jorge mario pedro vargas llosa (afi: ['xoxe 'majo 'peðo 'ßaas 'osa]; arequipa, 28 marzo 1936) è uno scrittore, drammaturgo e politico peruviano naturalizzato...