Amano volare intorno a mucche e cavalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amano volare intorno a mucche e cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MOSCHE

Significato/Curiosita : Amano volare intorno a mucche e cavalli

gli unicorni (unicorns) sono creature simili ai cavalli ma con un lungo corno sulla fronte.

Human deaths as of 2018", le mosche sono tra gli animali che ogni anno provocano maggiori morti umane. precisamente le mosche si trovano al settimo posto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

