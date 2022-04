Taglia bene il vetro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Taglia bene il vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIAMANTE

Significato/Curiosita : Taglia bene il vetro

Dell'antichità durante il periodo della dominazione ellenistica e romana. le tessere di diversa natura e colore (pietre, vetro, conchiglie), sono decorate...

Il diamante è costituito da un reticolo cristallino di atomi di carbonio disposti secondo una struttura particolare detta tetraedrica. il diamante è il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con taglia; bene; vetro; Il terreno della battaglia ; taglia to come il grano; Attrezzo dei taglia boschi; Cane di piccola taglia stato messicano spa; Quella dei Carabinieri è detta bene merita; Il centro bene ssere in hotel; Il frutto di un bene ; bene al contrario; È di latta o di vetro ; vetro sa; Pallina da gioco di vetro , legno, ferro..; Una caramella di vetro ; Cerca nelle Definizioni