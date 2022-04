Un sottomarino che è armato con testate nucleari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sottomarino che è armato con testate nucleari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : LANCIAMISSILI

Il sottomarino nucleare è una unità navale sommergibile che utilizza un motore elettrico alimentato da un reattore nucleare a fissione per la propulsione...

I cacciatorpediniere lanciamissili sono cacciatorpediniere destinati al lancio di missili. il loro hull classification symbol è ddg. molte di queste unità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

I cacciatorpediniere lanciamissili sono cacciatorpediniere destinati al lancio di missili. il loro hull classification symbol è ddg. molte di queste unità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con sottomarino; armato; testate; nucleari; Radar sottomarino ; Grande vulcano sottomarino del Tirreno; Il sottomarino del Capitano Nemo; Un minuscolo sottomarino ; La tariffa... dell armato re; Si paga all armato re; Se è armato ha la torretta; L incassa l armato re; Profondamente detestate ; Dà testate a tutti i suoi clienti; Dà testate a tutti; Quotidiano __, gruppo di testate de Il Giorno; Numero che caratterizza le particelle nucleari ; Atollo usato dai Francesi per test nucleari ; Sono nucleari in certi missili; Coordina studi nucleari ;