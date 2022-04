Sono prime in coda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono prime in coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CO

Significato/Curiosita : Sono prime in coda

Massimo coda (cava de' tirreni, 10 novembre 1988) è un calciatore italiano, attaccante del lecce. attaccante forte fisicamente e dotato di buona tecnica...

Orientamento co – simbolo chimico del cobalto co – formula chimica del monossido di carbonio co – cardiac output – gittata cardiaca (in italiano sigla è gc) co –... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con sono; prime; coda; Lo sono gli interventi punibili dall arbitro; Lo sono i tipi che divertono la compagnia; sono molto basse; Così sono detti coloro che accettano i soprusi senza reagire; Lo esprime il consulente; Ciascuno può esprime re le proprie; Frase che esprime un pensiero; Un sasso... che opprime il petto; Scimmie che hanno la coda non prensile; coda ... di capelli; Lodevole... senza capo né coda ; Idea senza capo né coda ; Cerca nelle Definizioni