Sono fatte di teli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono fatte di teli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TENDE

Significato/Curiosita : Sono fatte di teli

Raccolte a mano e che quelle ancora sull'albero venissero fatte cadere, con le trappe, su teli e poi raccolte manualmente. il compito della sbattitura spettava...

Tenda (in francese tende, in ligure, piemontese e brigasco tenda) è un comune francese di 2.102 abitanti situato nel dipartimento delle alpi marittime... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con sono; fatte; teli; sono esposti in negozio; Si possono avere a fior di pelle; sono pari... nel salto; Lo sono gli interventi punibili dall arbitro; Le fatte zze del volto; Disfatte , insuccessi; Cose fatte contravvenendo alle regole; Code fatte di persone; Relativa al quinto elemento aristoteli co; Il Cantone in cui nacque Guglielmo teli ; Musteli di con abitudini notturne; Un ateli er della moda; Cerca nelle Definizioni