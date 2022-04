In Siberia è assai rigido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Siberia è assai rigido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CLIMA

Significato/Curiosita : In siberia e assai rigido

Altri significati, vedi siberia (disambigua). la siberia (in russo: ´ sibir'; in tataro: seber; in mongolo sibir) è un territorio dell'asia...

Transiberiano clima polare clima nivale clima glaciale clima steppico clima desertico clima monsonico clima sinico clima della savana clima alpino clima boreale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con siberia; assai; rigido; Tipica foresta siberia na; Steppa della siberia con piante arbustive; Fiume siberia no; Divide l Alaska dalla siberia ; Vi si reca la massai a per fare grandi provviste; Un prodotto assai efficace contro i vermi intestinali; Ragazzini assai vivaci; Lo è la massai a; Il disco rigido del pc ing; rigido , poco indulgente; È crudo quando è rigido ; Espressi in modo rigido ; Cerca nelle Definizioni