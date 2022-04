Schiere barbare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Schiere barbare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORDE

Significato/Curiosita : Schiere barbare

pubblicò le nuove odi barbare (marzo 1882) e lesse il famoso discorso per la morte di garibaldi (1882). le nuove odi barbare erano venti, e il volume...

Il khanato dell'orda d'oro (in mongolo: , traslitterato altan ord; in kazako: , traslitterato: altin orda; in tartaro , traslitterato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

