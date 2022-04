Lo scatto... di una molla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo scatto... di una molla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo scatto... di una molla

Lama di coltello. la caratteristica che contraddistingue i coltelli a scatto, non è la presenza di una molla che facilità l'apertura, ma la modalità di apertura...

Sezione corporea. è nota anche come tomografia assiale computerizzata o tac (in inglese cat da computed axial tomography). il principio è che da proiezioni...