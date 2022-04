Riflettere con attenzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riflettere con attenzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Riflettere con attenzione

Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (in inglese noto come attention deficit hyperactivity disorder oppure con l'acronimo adhd) è un disturbo...

Non riuscendo a smuovere gli austriaci dal trentino, cadorna decise di concentrarsi nuovamente sull'isonzo: il 4 agosto le truppe italiane mossero all'attacco...