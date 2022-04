Regolano l assetto dell aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regolano l assetto dell aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALETTONI

Significato/Curiosita : Regolano l assetto dell aereo

Mantenne il diritto di promulgare proprie leggi in qualsiasi materia. un assetto politico federalista che tuttavia traeva origine dall'esperienza coloniale:...

Da permettere all'aeromobile lo spostamento sull'asse di rollio. i due alettoni sono collegati tra loro in modo che quando uno si abbassa l'altro si alza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con regolano; assetto; dell; aereo; Dispositivi che regolano la distribuzione di fluidi; Si regolano con l amplificatore; regolano giochi e tabacchi in Italia; Le loro luci regolano il traffico agli incroci; Fondo di cassetto ; Modelli di automobile con assetto rialzato e trazione integrale; Un modello di auto con assetto rialzato e trazione integrale; Migliora l assetto di molte auto veloci; Vispe ad onta dell età avanzata; Accaniti oppositori dell e riforme; L arte dell e ugole d oro; Vaste pianure dell Argentina; In aereo ospita i posti più costosi: prima __; La scatola nera che registra i dati di volo di un aereo ; Un tipo di aereo ; Un aereo che vola ad altissima quota; Cerca nelle Definizioni