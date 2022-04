Un recipiente a tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un recipiente a tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SALSIERA

Significato/Curiosita : Un recipiente a tavola

Òstraka) è un pezzo di ceramica (o pietra), solitamente rotto da un vaso o altri recipienti di terracotta. la parola deriva dal greco ostrakon, che significa...

La salsiera è un contenitore usato in cucina per portare in tavola le salse. la salsiera classica ha forma ovale e panciuta con un becco molto pronunciato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con recipiente; tavola; Tipico recipiente russo con fornellino rus; recipiente di pelle per liquidi; Un recipiente sulla tavola imbandita; recipiente da cantina; Si mette in tavola con un cucchiaino; Un recipiente sulla tavola imbandita; Colmarsi... a tavola ; Si macina in tavola ;