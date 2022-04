Quella di sangue può essere socia dell Avis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di sangue può essere socia dell Avis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DONATRICE

Significato/Curiosita : Quella di sangue puo essere socia dell avis

Trasferimento di elettroni da una molecola (detta riducente, o donatrice di idrogeno o donatrice di elettroni) ad un'altra (detta ossidante, o accettore di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con quella; sangue; essere; socia; dell; avis; quella degli elementi è devastatrice; quella di particolari non esclude alcun dettaglio; quella fissa ossessiona; quella aurea la fece costruire Nerone; Non può... dare sangue ; Il sangue che torna al Cuore; Diminuzione del tasso di glucosio nel sangue ; Riduzione del flusso di sangue verso un organo; L essere bugiardo; Deve essere mantenuta; essere di proprietà di qualcuno; Un viaggio che può essere senza ritorno; La classe socia le di cui si fa parte; Un cerchio... a cui ci si associa ; Agenzia Giornali Associa ti; socia l network in cui si pubblicano foto e storie; La Tumer dell a canzone; Un simpatico Enzo dell a Tv; Non ha sbocco da una dell e due estremità; La ruggine... dell animo; Un superlativo come bravis simo; Davis , celebre jazzista; Lo era l avis di Giovenale; Gravis sime offese;