Privo di realtà, indeterminato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privo di realtà, indeterminato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Privo di realta, indeterminato

Dell'universo. esso è una realtà infinita, indeterminata, eterna, indistruttibile e in continuo movimento. il concetto di ápeiron fu ideato da anassimandro...

All'espressionismo astratto, tramite il congresso per la libertà culturale dal 1950 al 1967. gli articoli su due figure portanti delle espressionismo astratto come...