Si fa prima della battaglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa prima della battaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PIANO

La prima battaglia della marna fu uno scontro decisivo avvenuto nella regione compresa tra i fiumi marna e ourcq, a est di parigi, nelle fasi iniziali...

piano – in architettura, livello di un edificio piano di campagna o piano campagna – livello di riferimento usato in edilizia e ingegneria piano di calpestio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

piano – in architettura, livello di un edificio piano di campagna o piano campagna – livello di riferimento usato in edilizia e ingegneria piano di calpestio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022