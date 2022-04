Un presente che impegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un presente che impegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DONO

Significato/Curiosita : Un presente che impegna

Programma televisivo di divulgazione storica passato e presente, in onda su rai 3. passato e presente (programma televisivo) il tempo e la storia (programma...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dono (disambigua). per dono (detto anche regalo o presente) si intende il passaggio di proprietà... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

