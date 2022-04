Un pluriomicida che compie i propri crimini con le stesse modalità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pluriomicida che compie i propri crimini con le stesse modalità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SERIAL KILLER

Significato/Curiosita : Un pluriomicida che compie i propri crimini con le stesse modalita

Se stai cercando altri significati, vedi serial killer (disambigua). il serial killer, o assassino seriale, è un pluriomicida di natura compulsiva, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

