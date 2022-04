Per niente intelligenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per niente intelligenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IDIOTI

Smart home speaker si tratta di assistenti vocali intelligenti in grado di gestire oggetti intelligenti presenti in casa. sono stati introdotti di recente...

