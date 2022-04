Pause nell attività - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pause nell attività. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOSTE

Il rest pause, chiamato da alcuni ricercatori anche come cluster, o high-intensity interval resistance training (hirt), è una tecnica speciale applicata...

E della ß-amilasi, le due soste sono spesso eseguite simultaneamente: in tal modo, la durata e la temperatura della soste determinano il rapporto tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con pause; nell; attività; pause lungo il cammino; Brevi pause per riprendere fiato; Indica le pause ortografiche; Una diretta TV senza pause ing; Il do nell antichità; E citato nell a locandina; Risuona nell a foresta; Uno dei pupi di Danjuro nell Iris di Mascagni; Relativo all attività cerebrale; Un attività con le reti in mare aperto; Colui che sperimenta un attività per primo; L attività del dirigente d azienda; Cerca nelle Definizioni