Ottenuto senza pagare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ottenuto senza pagare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GRATUITO

Significato/Curiosita : Ottenuto senza pagare

Intendere l'"usufruire di un servizio senza pagarlo", per esempio intrufolandosi tra il pubblico di uno spettacolo senza pagare il biglietto d'ingresso. un'ipotesi...

Al dono: ci può essere, infatti, altruismo e dono "gratuito" come l'altruismo e il dono non gratuito. ^ luigino bruni, dizionario di economia civile altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

