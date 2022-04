La Ortiz moglie di Filippo VI di Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Ortiz moglie di Filippo VI di Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LETIZIA

Significato/Curiosita : La ortiz moglie di filippo vi di spagna

Di filippo vi di spagna e di sua moglie, la regina letizia. ha una sorella maggiore - leonor, principessa delle asturie - ed è seconda nella linea di successione...

letizia ciampa (roma, 20 agosto 1986) è una doppiatrice italiana. letizia è la voce ricorrente di molte attrici famose come emma watson, emilia clarke... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Il nome della moglie ; La seconda moglie dell imperatore Nerone; Soon-__, moglie di Allen; moglie di Giove; filippo , attore; Lo era filippo d Edimburgo rispetto a Elisabetta; È milionaria quella di De filippo ; filippo che realizzò la basilica di Superga; Bella e grande città nel centro della spagna ; E più in spagna ; Juan : regnava in spagna ; In spagna è un divo;