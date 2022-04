Ordinata... in testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ordinata... in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PETTINATA

Significato/Curiosita : Ordinata... in testa

Suo consigliere antonio caponigro. testa venne ucciso da un'autobomba ordinata dal suo viceboss, peter casella. testa nacque da una famiglia di immigrati...

Tuono pettinato, pseudonimo di andrea paggiaro (pisa, 27 settembre 1976 – pisa, 14 giugno 2021), è stato un fumettista e illustratore italiano. iniziò... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con ordinata; testa; Attività disordinata e confusionaria; Nel piano cartesiano insieme all ordinata ; Sfogliare in fretta e disordinata mente; Scrupolosa e ordinata ; In testa ... all alpino; Attesta to d invenzione; Attesta to necessario per fare il bagnino; L ultimo libro del Nuovo testa mento; Cerca nelle Definizioni