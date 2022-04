Noto complesso rock inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto complesso rock inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DIRE STRAITS

Significato/Curiosita : Noto complesso rock inglese

Diversificato, il glam rock varia dal semplice revivalismo rock and roll di figure come alvin stardust al complesso art rock dei roxy music, e può essere...

I dire straits (ipa: [da() stets]) sono stati un gruppo rock britannico fondato nel 1977 da mark knopfler (voce, chitarra e autore di tutti i brani)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Fu un noto eresiarca; Steven, noto attore; noto quotidiano romano; István, noto regista cinematografico ungherese; Il complesso dei beni di Stato; complesso di carrucole; Il complesso degli animali d una determinata regione; complesso di studi per film e TV a Roma; Gianna __, cantante rock ; Il gruppo rock di Regina di cuori; Un Lou... del rock ; Alec che interpreta Jack Donaghy in 30 rock ; L uomo inglese ; David __, famoso attore inglese del secolo scorso; Mescolanza... all inglese ; Titolo originale inglese di Fuga per la vittoria;