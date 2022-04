Non ha sbocco da una delle due estremità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ha sbocco da una delle due estremità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : BINARIO MORTO

Significato/Curiosita : Non ha sbocco da una delle due estremita

Karabakh montuoso, alto karabakh o karabakh superiore) è una regione geografica senza sbocco sul mare, sita nel caucaso meridionale e appartenente geograficamente...

Un binario tronco o binario morto, da taluni chiamato anche tronchino, è un tratto di binario che termina con un paraurti ferroviario. il termine viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

