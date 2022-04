Non mancano nei libri gialli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non mancano nei libri gialli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OMICIDI

Significato/Curiosita : Non mancano nei libri gialli

Pubblicati in copertine gialle dall'editore mondadori e quindi il genere è stato battezzato con il termine di "libri gialli" o "gialli". tali pubblicazioni...

(maschicidio). i tassi di omicidio sono correlati a quelli di altri crimini violenti in quasi tutte le epoche. gli omicidi sono perpetrati da uomini per... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con mancano; libri; gialli; Non mancano nelle case; Non mancano in chiesa; mancano nel blackout; mancano nelle macchine fotografiche digitali; Casa editrice della collana I libri della Spiga; Quelle di Narnia sono raccontate in libri e film; Le piace intrattenersi con le parole dei libri ; Cambiano i libri in diari; Ha le dita ingialli te; Il grande precursore di tutti i gialli sti; Il girasole li ha gialli ; Aiuta Basettoni e Manetta nei gialli a fumetti; Cerca nelle Definizioni