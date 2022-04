Nel Ness ci sarebbe un mostro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel Ness ci sarebbe un mostro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LOCH

Significato/Curiosita : Nel ness ci sarebbe un mostro

– "nessie" rimanda qui. se stai cercando il progetto europeo sulla crittografia, vedi nessie. il mostro di loch ness (in lingua inglese: loch ness monster...

Crittografia, vedi nessie. il mostro di loch ness (in lingua inglese: loch ness monster, in gaelico scozzese: uilebheist loch nis), noto anche come nessie, è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

