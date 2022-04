Native d una città sulla Dora Baltea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Native d una città sulla Dora Baltea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AOSTANE

Significato/Curiosita : Native d una citta sulla dora baltea

Poco lontana dall'ingresso della valle d'aosta. è bagnata dal fiume dora baltea, affluente del po, ed è collocata in un'area formatasi da un grande ghiacciaio...

3 (sismicità bassa) cl. climatica zona e, 2 850 gg nome abitanti (it) aostani (fr) aostois (patois) veullatsoù patrono san grato giorno festivo 7 settembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

