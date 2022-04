Materiale che in Italia è stato vietato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale che in Italia è stato vietato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AMIANTO

Significato/Curiosita : Materiale che in italia e stato vietato

Italiani, eternit; a partire dal 1992 è stato vietato in italia l'uso dell'amianto, dimostratosi cancerogeno, e nel fibrocemento sono state impiegate...

anno particella anno fibra malattia professionale associazione italiana degli esposti ad amianto amiantifera

