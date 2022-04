Lanugine per imbottiture - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lanugine per imbottiture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CAPOC

Significato/Curiosita : Lanugine per imbottiture

Contenuta nei frutti, nota come "falso kapok", viene utilizzata per realizzare imbottiture. la caratteristica principale di c. speciosa è nel tronco, rigonfio...

Il kapok (ceiba pentandra (l.) gaertn., 1791) è una pianta della famiglia delle malvacee (sottofamiglia bombacoideae). l'albero raggiunge una altezza di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

