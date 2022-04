La giovane che gioca a carte con lo sceriffo nell opera La fanciulla del West - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La giovane che gioca a carte con lo sceriffo nell opera La fanciulla del West. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MINNIE

Significato/Curiosita : La giovane che gioca a carte con lo sceriffo nell opera la fanciulla del west

la fanciulla del west è un'opera in tre atti di giacomo puccini, su libretto di guelfo civinini e carlo zangarini. la prima rappresentazione avvenne con...

– "minnie" rimanda qui. se stai cercando l'album di minnie riperton, vedi minnie (album). minni (nota inizialmente in italia come topolina o minnie, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

giovane esploratore; giovane servitore medievale; giovane addetto alle faccende più semplici; Sono del giovane Werther nel romanzo di Goethe; La mette al braccio il capitano che gioca a calcio; La cittadina veneta in cui si gioca a scacchi con pezzi viventi; Dino e Andrea, ex gioca tori di basket; Un gioca tore di pallacanestro; In certi giochi di carte valgono più dei re; L apparecchio che legge le carte di credito; Una carte lla poco gradita; carte llo esposto nei locali al chiuso: __ fumare; Film con lo sceriffo ; La rivoltella dello sceriffo ; Lo sceriffo l'ha appuntata sul petto; Lo combatteva lo sceriffo di Nottingham; Si impegnò nell a guerra peloponnesiaca; Il do nell antichità; Pause nell attività; E citato nell a locandina; L opera con i pupi; Musicò l opera Wozzeck; Eugene __, il drammaturgo dell opera Desiderio sotto gli olmi; Diritto di proprietà che tutela il titolare di un opera letteraria; Mitica fanciulla greca ricordata con Leandro; La fanciulla nel paese delle meraviglie; Cura i feriti nei film west ern; Il medico dei film west ern; Macabro trofeo da west ern; Il west dei pistoleros;