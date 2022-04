La freddezza mostrata dal pokerista che non batte ciqlio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La freddezza mostrata dal pokerista che non batte ciqlio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : IMPASSIBILITÀ

Significato/Curiosita : La freddezza mostrata dal pokerista che non batte ciqlio

L'apatia (in greco antico: apea, apátheia), o impassibilità, è la virtù per eccellenza dello stoico, che come l'atarassia, ma con diversi effetti,...

