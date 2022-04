La forma più antica di una determinata parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La forma più antica di una determinata parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ETIMO

Significato/Curiosita : La forma piu antica di una determinata parola

antico o lingua d'oïl (langue d'oïl) è la più antica forma attestata della lingua francese, parlata nei territori che coprono approssimativamente la parte...

Ricerca dell'etimo della parole in questione (anche se questo caso, in italiano, è molto raro; più frequente è la mancanza di spiegazione dell'etimo scelto)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con forma; antica; determinata; parola; È forma ta da più parole; In tanti forma no un orchestra; Il forma ggio in trecce o bocconcini; Un elemento che concorre a forma re l insieme; Un antica via romana; antica composizione lirica in onore di Bacco; Si trascorre in antica mera; Giochi che si tenevano nell antica Grecia; Il complesso degli animali d una determinata regione; Risoluta, determinata ; Un nome per indicare una persona indeterminata ; Cifra indeterminata ; parola araba che indica un angolo in astronomia; parola buffa che indica la sommità o la cima; Dall inizio, in una parola sola; Fare uso della parola ; Cerca nelle Definizioni