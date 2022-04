Si fanno tornando al punto di partenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fanno tornando al punto di partenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GIRI

Significato/Curiosita : Si fanno tornando al punto di partenza

L'equilibrio e completare il percorso tornando al punto di partenza. dopo aver completato con successo il percorso di andata e ritorno, il giocatore lancia...

Cercando altri significati, vedi revolutions per minute. i giri al minuto, indicati con giri/min o rpm (dall'inglese revolutions per minute o dall'italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con fanno; tornando; punto; partenza; Si fanno supponendo; Coccole che si fanno con dita e unghie; fanno gonfiare gli impasti; Si fanno per ridere; Si fa tornando a fare; Un punto intermedio della bussola; Finisce con un punto interrogativo; Il punto d ingresso; L Allen punto di riferimento della Beat generation; Stazione d arrivo e partenza dei mezzi pubblici; Permette la partenza lanciata dei trottatori; C è quella di partenza e quella per il barbecue; I tempi di qualificazione stabiliscono quelle di partenza ; Cerca nelle Definizioni