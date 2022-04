Erba per foraggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erba per foraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIENO

Significato/Curiosita : Erba per foraggio

L'erba medica (medicago sativa l.) detta anche erba spagna, o anche alfalfa (dall'arabo al-fáfaa "foraggio"), è una pianta erbacea appartenente alla famiglia...

Per fieno si intende dell'erba essiccata al sole, raccolta e immagazzinata ai fini di alimentare determinati animali. il fieno è in genere utilizzato nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con erba; foraggio; Tempo verba le che termina in -ndo; Uno spuntino sull erba ; __ Cumberba tch, attore; Come un erba ... schietta e genuina; Edificio in cui si conserva foraggio secco; Depositi di foraggio ; L erba da foraggio raffigurata nelle carte da gioco; L’erba da foraggio ... nelle carte; Cerca nelle Definizioni