Dow __, indice della Borsa di New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Dow, indice della Borsa di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : JONES

Significato/Curiosita : __ dow, indice della borsa di new york

La borsa di new york (new york stock exchange, nyse), soprannominata "big board", è la più grande borsa valori del mondo per volume di scambi e la seconda...

