Il dispositivo che serve a togliere il ghiaccio dal frigorifero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dispositivo che serve a togliere il ghiaccio dal frigorifero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SBRINATORE

Significato/Curiosita : Il dispositivo che serve a togliere il ghiaccio dal frigorifero

Lo sbrinatore è un sistema che serve per eliminare l'acqua condensata ed il ghiaccio depositati sul parabrezza, sul lunotto oppure sui finestrini laterali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

