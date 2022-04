Ha diritto al voto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha diritto al voto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Ha diritto al voto

In molti stati del mondo è un diritto costituzionale. prima dell'introduzione del suffragio universale il diritto di voto era limitato per censo (suffragio...

Il principe elettore (in latino: princeps elector imperii o elector, in tedesco: kurfürst) è una carica del sacro romano impero assegnata a un numero limitato...