Difendersi facendo schermo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difendersi facendo schermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TRINCERARSI

Significato/Curiosita : Difendersi facendo schermo

Cioè difendersi, dal latino defensio. rimane invece dubbia l'etimologia del termine arcaico scrimia, con cui si indica la disciplina di scherma antica...

Continente già dal fallimento del blocco di berlino nel 1948 e si preparava a trincerarsi dietro la cortina di ferro fino alla dissoluzione del 1989-1991. l’europeismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con difendersi; facendo; schermo; Devono difendersi dalle accuse in tribunale; difendersi accanitamente; Pungono per difendersi ; Impossibilitato a difendersi ; Cura facendo uso della corrente galvanica; Lo si fa facendo quattro passi; Si porgono facendo le; Si elimina facendo pulizia; Rowan __: è stato Mr Bean sullo schermo ; Va in onda a episodi sul piccolo schermo ; Il salvaschermo del PC; La maliarda dello schermo ; Cerca nelle Definizioni