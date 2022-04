Cosi è una risposta piccante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è una risposta piccante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PEPATA

Significato/Curiosita : Cosi e una risposta piccante

Evidente riferimento al piccante che "morde" la lingua quando si mangia.[senza fonte] la paprica (nell'alfabeto originale'pprik) è una spezia che, contenendo...

