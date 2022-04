Così sono i semi del ricino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono i semi del ricino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLEOSI

Significato/Curiosita : Cosi sono i semi del ricino

Latino significa "zecca"; la pianta è così chiamata per la somiglianza dei suoi semi con il noto parassita. il ricino si presenta sotto forma di una pianta...

I pesci grassi, o pesci oleosi, sono pesci nei cui tessuti e cavità del tratto gastrointestinale è concentrata una quantità significativa di lipidi. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

