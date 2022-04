Cosi sono detti gli errori nei programmi dei computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi sono detti gli errori nei programmi dei computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BACHI

Significato/Curiosita : Cosi sono detti gli errori nei programmi dei computer

Causati da errori nei programmi. è il modello usato dai moderni sistemi operativi. lo scheduler scandisce dunque il tempo di esecuzione dei vari processi...

Armando bachi – generale italiano donato bachi – imprenditore e politico italiano pietro bachi – accademico italiano naturalizzato statunitense riccardo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

