Condizione spensierata e di godimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condizione spensierata e di godimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PACCHIA

Significato/Curiosita : Condizione spensierata e di godimento

Un oggetto cool, valori e principi che esprimono passionalità e tendono a un sano e rispettoso godimento della vita. bacán è una parola intraducibile...

Del pacchia del pàcchia, girolamo, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. anna maria ciaranfi, del pacchia, girolamo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con condizione; spensierata; godimento; Mettere in condizione di non subire danni; La condizione di un ignoto; condizione relativa ad una porzione di regione; La condizione di chi tiene il fiato; È spensierata in un libro di Francesco Piccolo; Persona avvezza al godimento e al lusso; Assaporare con attenzione e godimento ; Un... po' di godimento ; Diritto di godimento di un fondo agricolo altrui; Cerca nelle Definizioni