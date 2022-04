La città portoghese che sorge sulla foce del fiume Duero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città portoghese che sorge sulla foce del fiume Duero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OPORTO

Significato/Curiosita : La citta portoghese che sorge sulla foce del fiume duero

Porto (in italiano anche oporto) è una città del portogallo, capoluogo del distretto omonimo e terza città più popolosa del paese (214.349 ab. nel 2016)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con città; portoghese; sorge; sulla; foce; fiume; duero; città nordafricana con una famosa Casbah; Native d una città sulla Dora Baltea; Una città russa sul fiume Oka; Molti la usano per muoversi in città ; Località portoghese ; Famosa mèta religiosa portoghese ; Un undici portoghese ; Un francescano portoghese trai dottori della Chiesa; La spianata ateniese su cui sorge il Partenone; Il vulcano ai cui piedi sorge Catania; Dubbio che sorge da indizi più o meno certi; Lo è l acqua proveniente da una sorge nte; La massicciata sulla quale viene posato il binario; Native d una città sulla Dora Baltea; Una sigla sulla busta; Un grande ponte sulla vallata; La... foce del Tamigi; Il mare con la foce del Volga; La sua foce divide in due la Riviera Ligure tra Levante e Ponente; La foce dell Adige; Mammifero di fiume e lago dalle zampe corte; Un fiume dell Abruzzo; Una città russa sul fiume Oka; Lo straripamento di un lago o di un fiume ; Cerca nelle Definizioni